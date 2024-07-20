Рукопожатие крепкое....

Итак, у дедушки якобы коронавирус. Если, конечно, верить пресс-службе Белого дома. Интересно, кто-то в мире еще верит пресс-службе Белого дома? Достаточно просто взглянуть на внешность Жан-Пьер, чтобы усомниться во всем, что она мелет.