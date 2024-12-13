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Суд признал экс-гендиректора ЧМЭК виновным в растлении несовершеннолетних

Суд признал экс-гендиректора ЧМЭК виновным в растлении несовершеннолетних

Global Look Press / Svetlana Vozmilova Бывший генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский, которому суд дал четыре года лишения свободы условно, признан обвиняемым в растлении несовершеннолетних.

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