Суд признал экс-гендиректора ЧМЭК виновным в растлении несовершеннолетних

Global Look Press / Svetlana Vozmilova Бывший генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский, которому суд дал четыре года лишения свободы условно, признан обвиняемым в растлении несовершеннолетних.
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