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«Бетис» — «Реал»: Иско и Кукурелья выйдут в стартовых составах на матч Ла Лиги

«Бетис» — «Реал»: Иско и Кукурелья выйдут в стартовых составах на матч Ла Лиги

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Бетиса» на матч 4-го тура чемпионата Испании.Стали известны стартовые составы «Реала» и «Бетиса» на матч 4-го тура чемпионата Испании.

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