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Курские новости

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В Хомутовском районе беспилотник ранил 70-летнего мужчину

В Хомутовском районе беспилотник ранил 70-летнего мужчину

70-летний мужчина получил травмы головы и осколочные ранения после удара беспилотника в посёлке Колячек.

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