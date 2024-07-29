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Россиянка отдохнула на популярном курорте Таиланда и описала его фразой «больше ни ногой»

Россиянка отдохнула на популярном курорте Таиланда и описала его фразой «больше ни ногой»

Россиянка отдохнула с мужем и детьми на популярном курорте Таиланда и рассказала о разочаровании. Своим мнением о Паттайе она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Это же мировой притон!
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