Новости, события, факты

146 699 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Пусть требуют на гей парадах!США требуют от Ро...
  • Игорь Кузнецов
    Ирония здесь неуместна. Всегда было "заимствование" технологий друг у друга. В СССР особо не заботились о выдачи пате...«Отцепитесь от ин...
  • Игорь Кузнецов
    Насколько мне известно, 110-я площадка космодрома Байконур - это стартовый комплекс лунной ракеты Н-1 и комплекса "Эн...«Отцепитесь от ин...

Памятник Сталину: грустные размышления о хорошем событии

Памятник Сталину: грустные размышления о хорошем событии

Дождались-таки. Читаем (чеканным голосом советских дикторов): в городе Великие Луки Псковской области 15 августа состоялась торжественная церемония открытия памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх