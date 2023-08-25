Памятник Сталину: грустные размышления о хорошем событии

Дождались-таки. Читаем (чеканным голосом советских дикторов): в городе Великие Луки Псковской области 15 августа состоялась торжественная церемония открытия памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину.
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