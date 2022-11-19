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Зеленский: сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве и в 17 регионах Украины

Зеленский: сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве и в 17 регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с электроснабжением в стране. В своем Telegram-канале он сообщил, что сложная ситуация сохраняется в Киеве и 17 областях, особенно в Одесской.

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