Гастроэнторологи считают, что привычка завтракать бутербродами с чаем вызывает рак

Специалисты предупреждает о вреде привычных перекусов в виде бутербродов с чаем.Фастфуд и быстрые перекусы не обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, что может стать причиной анемии и онкологии.
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