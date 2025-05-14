Исламское наследие Средней Азии обсуждают международные эксперты в Казани

Автор: Наталья РыбаковаИсламское наследие Средней Азии и России обсудят представители Организации исламского сотрудничества на Международном экономическим форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана.
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