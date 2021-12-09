Равиль САБИТОВ: «Зенит» ответил критикам насчёт трусливой игры в Лиге чемпионов

В голе Оздоева есть немалая доля удачи, но в целом ничья справедлива. Матч с «Динамо» не повлияет на расстановку сил в борьбе за чемпионство Итоги матча против «Челси», завершившего нынешнюю лигочемпионскую кампанию «Зенита», «Спорт уик-энд» обсудил с бывшим защитником московского «Динамо» и нынешним тренером «Риги» Равилем Сабитовым.
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