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МОСИНФОРМ

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Детский сад на 250 мест построили в Коммунарке

Детский сад на 250 мест построили в Коммунарке

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа девелопер завершил строительство детского сада «Лапландия» площадью более 4,7 тысячи квадратных метров.

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