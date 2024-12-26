По словам Коламбуса, они обсуждали этот вопрос с продюсером и сценаристом картины Джоном Хьюзом.Режиссёр фильма «Один дома» Крис Коламбус рассказал, кем были родители Кевина Маккалистера, что могли позволить себе дом в Чикаго и поездку на Рождество в Париж.
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