По словам Коламбуса, они обсуждали этот вопрос с продюсером и сценаристом картины Джоном Хьюзом.Режиссёр фильма «Один дома» Крис Коламбус рассказал, кем были родители Кевина Маккалистера, что могли позволить себе дом в Чикаго и поездку на Рождество в Париж.