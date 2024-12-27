В Лефортовском тоннеле в Москве образовалась утренняя пробка после серьезного ДТП

Авария произошла вчера около девяти часов вечера, один человек погиб. С утра на двух из трех полос еще работали сотрудники оперативных службВ столичном Лефортовском тоннеле утром в час пик образовалась огромная пробка из-за вчерашнего смертельного ДТП.