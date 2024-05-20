Кассерра оформил исторический пента-трик в матче с "Ахматом"

На 51-й минуте матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Ахматом" футболист команды Сергея Семака колумбиец Матео Кассиерра совершил исторический шаг, став первым игроком в истории лиги, которому удалось оформить пента-трик.
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