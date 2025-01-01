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В Крыму ожидается усиление ветра

В Крыму ожидается усиление ветра

Спасатели Крыма предупреждают граждан об усилении ветра в ближайшие три дня. Согласно прогнозам синоптиков крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2,3 и 4 января на полуострове ветер усилится до 22 метров в секунду.

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