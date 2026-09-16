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УтроNews

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NBC News: США могут на треть сократить военное присутствие в Европе

NBC News: США могут на треть сократить военное присутствие в Европе

Не исключено, что в итоге численность военных США на базах в европейских странах будет снижена вдвое — до 40 тыс.

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