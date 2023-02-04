Олимпийский комитет Чехии заявил, что страна не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска российских спортсменов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Чехии сообщил, что не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр-2024 в Париже в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.
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