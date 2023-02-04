Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Олимпийский комитет Чехии заявил, что страна не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска российских спортсменов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Чехии сообщил, что не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр-2024 в Париже в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх