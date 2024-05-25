— Вот мы и встретились, Эльвира Степановна, — сказала Наташа и устало потёрла глаза. — Деточка я… Наташенька… — начала пожилая женщина и тихо заплакала.
Вон из моего дома
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за рассказ. Так или иначе, всё всегда меняется к лучшему. Просто иногда кое-что меняется к лучшему более длинным путём - через худшее.
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16 час.
Элеонора Коган
Эльвира сделала молодым много гадостей, но Марина и Семён и Наташа её простили.
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14 час.
Сергей Дроздов
ну сказки венского леса!!!
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11 час.
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