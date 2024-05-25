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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    ну сказки венского леса!!!Вон из моего дома

Вон из моего дома

Вон из моего дома

— Вот мы и встретились, Эльвира Степановна, — сказала Наташа и устало потёрла глаза. — Деточка я… Наташенька… — начала пожилая женщина и тихо заплакала.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за рассказ. Так или иначе, всё всегда меняется к лучшему. Просто иногда кое-что меняется к лучшему более длинным путём - через худшее.
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Элеонора Коган
Эльвира сделала молодым много гадостей, но Марина и Семён и Наташа её простили.
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Сергей Дроздов
ну сказки венского леса!!!
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