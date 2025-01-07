Противника поразили бойцы группировки «Север».фото: t.me/Aksenov82Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило военнослужащим задачу оккупации села Большое Солдатское в Курской области, однако враг был остановлен.
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