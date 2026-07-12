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Мерсон об Англии в полуфинале ЧМ: «Не переживаю, что нам предстоит сыграть с Аргентиной – мы способны их обыграть. Команда достаточно хороша, чтобы выиграть турнир, но нужно играть лучше»

Экс-полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон считает, что сборная Англии способна выиграть чемпионат мира.

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