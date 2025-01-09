В Тамбовской области за новогодние праздники произошло 17 ДТП, в которых 4 человека погибли, 20 ранены

За первую неделю 2025 года, в период с 1 по 7 января, на территории Тамбовской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 20, включая 2 несовершеннолетних, получили ранения.
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