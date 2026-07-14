Расходный агент За первую половину июля 2026 года ФСБ отчиталась о серии предотвращённых терактов и диверсий: аэродромы в Амурской и Челябинской областях, покушение на высокопоставленного офицера Минобороны в Москве, попытки подрыва инфраструктуры.
ВСУ намерены повторить "Паутину" в тылу России: О деталях "операции" рассказал источник из "сетки"
Комментарии
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ИВ
Игорь Вершинин
За подростков должен быть жесточайший спрос с родителей. Жалуются на низкие зарплаты, а посмотрте какие гаджеты у соплячни - не все взрослые их имеют. Если появился такой у отпрыска - сразу - откуда?, какие цели? хватит и простейшего кнопочного для связи с родителями. И не надо приплетать сюда школу. У родителей один выкормыш за которым надо следить, а у классного руководителя - 30 или 40. Родители могут без последствий влезть в гаджет своего чада, а попробуй это сделать школа - тут же как воронье налетает и наша доблестная прокуратура и всякие защитники прав ребенка, журналюги, блогеры, ТВ и яжемамы и яжепапы.пр.и пр. Родители не для того чтобы только рожать и получать пособия, но и чтобы нести полную ответственность за того, кого выродили.
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1 м.
Олег Перевалов
Я давно предупреждал о такой возможности! Даже о том, что атомную бомбу можно в наши времена подвести в фургоне к мавзолею Ленина и взорвать ее из метро! Россия берегись!!!
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1 м.
АТ
Алексей Тарасов
Раз война значит и военное положение следует объявлять со всеми отсюда выводами и чем быстрее тем лучше для большинства россиян
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4 н.
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