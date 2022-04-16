ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 апреля 2022 года

Энергетический прогноз на шестнадцатое число четвёртого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1280 =В конечном счёте вы должны прийти к такому состоянию в своей Жизни, которое будет наполнено тихой радостью = Главное, чужие знания и опыт становятся вашими только тогда, когда становятся частью вашей собственной Жизни = Двери счастья не заперты ни для кого, просто до некоторых не доходит в какую сторону они открываются = Для человека, который обретает Высшие Ценности в себе, благодарность – естественный ответ на любой жизненный опыт = Мир зеркален: если вы отдадите Миру улыбку, Мир вернёт вам её; если вы отдаёте Миру претензии, несчастья, Мир возвращает вам их = Мысль, существующую как чувство, как эмоция, Душа навеки удерживает для того, чтобы она всегда была доступна вам = Не каждым делом стоит заниматься: освободите место для того, что действительно важно, по-настоящему интересно =Неуверенные действия приводят к нулевым результатам, которые, в свою очередь, делают нас ещё более неуверенными = От добросовестной работы двойная польза: Душа получает положительное качество, а производитель - хороший товар = Организм мобилизуется на борьбу с любой болезнью, если его эндокринная система работает на полную мощность =Пусть то, что должно исчезнуть – исчезнет, а то, что должно появиться на месте исчезнувшего – появится = Равенство всех людей перед Богом гарантирует достижение Братства их в Духе, а это и есмь Парадигма Нового Человека Шестой Расы! = Размышлять о смерти, значит, размышлять о свободе.