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Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на иностранные самолеты

Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на иностранные самолеты

Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на покупку иностранных самолетов для переоформления их на российскую собственность.

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