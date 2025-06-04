«Будет хуже, чем с Ротенбергом». Комментатор КХЛ разгромил нового главного тренера СКА Ларионова

Хоккейный эксперт Артем Батрак, который работает комментатором на КХЛ ТВ и «Матч ТВ», а также является ведущим программы «Это хоккей, брат!», высказался по поводу тренерской перестановки в петербургском СКА.
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