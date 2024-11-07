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Зима – не повод бросать спорт

Зима – не повод бросать спорт

Лето – самое активное время года с точки зрения занятий спортом. Когда тепло сменяется промозглой осенью и тем более снежной зимой, становится всё сложнее встать с дивана, выйти на пробежку или посетить тренажёрный зал.

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