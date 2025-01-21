«Примите к сведению»: Бородина дала отпор тем, кто осуждает ее свадебные планы

Ведущая процитировала Прохора Шаляпина Ксения Бородина активно готовится к свадебному торжеству. Напомним, что в конце декабря ведущая получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Николая Сердюкова.
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