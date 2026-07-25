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Oil analysis update

Oil analysis update

Oil analysis update Brent Crude Futures ICEEUR_DLY:BRN1! mohammad_kazemi We have an oil update: ️ According to the analysis we reposted on June 21, we expected to see increased demand for oil around the $75 mark, as well as increased tensions in the region.

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