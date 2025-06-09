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В оживлённой промзоне Владивостока на несколько дней перекроют дорогу

В оживлённой промзоне Владивостока на несколько дней перекроют дорогу

Во Владивостоке сразу на несколько дней перекроют проезд в Первореченском районе. Временное ограничение связано с проведением работ по строительству тепловой сети, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Центр организации дорожного движения города.

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