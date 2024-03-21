Лерчек подала на развод: разбираем скандальное дело блогеров

Валерия Чекалина, известная также как Лерчек, вновь попала в центр внимания после подачи на развод. Этот шаг стал следствием последнего закрытого уголовного дела, в которое она и ее супруг Артем Чекалин были вовлечены.
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