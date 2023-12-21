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Царьград

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12-летняя девочка, ехавшая в поезде Тюмень — Адлер из детского лагеря, скончалась прямо в вагоне

12-летняя девочка, ехавшая в поезде Тюмень — Адлер из детского лагеря, скончалась прямо в вагоне

Еще 100 детей были госпитализированы.Вечером 20 декабря группа из 126 детей из Луганской народной республики, отдыхавших в лагере «Олимпийская ребячка» в Тюменской области, возвращалась домой на поезде Тюмень — Адлер.

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