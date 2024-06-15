В России появился дешёвый пикап. В Российской Федерации подешевел пикап Ambertruck Work сборки калининградского завода «Автотор».
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В России появился дешёвый пикап. В Российской Федерации подешевел пикап Ambertruck Work сборки калининградского завода «Автотор».
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