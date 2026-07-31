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«Я красивая женщина»: Волочкова высказалась о скандале с участием Бородиной и Бони

«Я красивая женщина»: Волочкова высказалась о скандале с участием Бородиной и Бони

Пока бывшие участницы «Дома-2» Ксения Бородина и Виктория Боня бурно выясняли отношения из-за неудачных ракурсов и консилеров, в эпицентре скандала неожиданно появилась третья звезда — Анастасия Волочкова.

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