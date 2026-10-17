Согласно актуальной статистике Карелиястата, за первые девять месяцев 2026 года доходы жителей республики в среднем выросли на 8,5% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 88,2 тыс.
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