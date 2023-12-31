Путин в новогоднем обращении назвал, что объединяет граждан РФ

Главное, что объединяло и объединяет граждан России, - это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит страна, заявил Владимир Путин в своем новогоднем обращении.
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