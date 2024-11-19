Песков: пока непонятно, будет ли Путин собирать Совбез на этой неделе

Российский лидер Владимир Путин проводит регулярные совещания с Советом безопасности каждую неделю, но на данный момент неизвестно, состоится ли встреча членов Совета на этой неделе, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
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