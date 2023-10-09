Вопрос психологу: «Мой ребенок заболевает в день контрольной. Похоже, симулирует. Как быть?»

фото: iStockphotoДесятилетний сын нами манипулирует: получив плохую оценку, не желая идти на контрольную или писать диктант, он «заболевает» — жалуется на живот, головную боль, которые объективно не проверить.
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