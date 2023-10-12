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Защитник сборной России Осипенко назвал Абубакара лучшим в составе Камеруна

Защитник сборной России Осипенко назвал Абубакара лучшим в составе Камеруна

Футболист "Ростова" и сборной России Максим Осипенко назвал лучшего игрока национальной команды Камеруна после товарищеского матча, который прошел 12 октября на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве.

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