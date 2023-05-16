Газета Труд

521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Прокофьев
    И эта сука когда-то, будучи первым министром в Норвегии излучал радость и благодарность России... за отданное при Дим...Других планов нет...
  • Гарий Щерба
    Одним словом ,  ФАШИСТЫ     !!!ВСУ при отступлен...
  • Тамара Фролова
    Эта его речь, как кость им в горле.Китай выдвинул тр...

Китайские микробиологи создали бактерии, пожирающие раковые клетки

Китайские микробиологи создали бактерии, пожирающие раковые клетки

Китайские биологи из Медицинской школы Шэньчжэньского университета с помощью методов генной инженерии создали два штамма кишечной палочки (Escherichia coli), которые заражают злокачественные клетки, но при этом достаточно безопасны для здоровых.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх