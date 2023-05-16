Китайские микробиологи создали бактерии, пожирающие раковые клетки

Китайские биологи из Медицинской школы Шэньчжэньского университета с помощью методов генной инженерии создали два штамма кишечной палочки (Escherichia coli), которые заражают злокачественные клетки, но при этом достаточно безопасны для здоровых.
Китайские биологи из Медицинской школы Шэньчжэньского университета с помощью методов генной инженерии создали два штамма кишечной палочки (Escherichia coli), которые заражают злокачественные клетки, но при этом достаточно безопасны для здоровых.
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