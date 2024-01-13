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17 000 кубометров снега вывезли за ночь с улиц Ижевска

17 000 кубометров снега вывезли за ночь с улиц Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В ночь на субботу, 13 января, с улиц Ижевска вывезли 17 тысяч кубометров снега. Как сообщили в администрации города, дорожные предприятия продолжают приводить в порядок улицы и тротуары и в выходные дни.

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