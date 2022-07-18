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Сергей Карякин: «Европа полностью деградирует, Штаты тоже, Украина катится в пропасть. Спецоперация дает необходимый толчок, чтобы оставаться людьми»

Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о ситуации на Украине и политике в мире. — Ты прекрасно знаком с ситуацией и в Крыму, и в Донецкой Республике.

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