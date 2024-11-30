«Закулисное выкручивание рук»: в ОПЕК+ отложили принятие судьбоносного решения по будущему нефти

У глобального нефтяного рынка появился своеобразный «иммунитет» не только к геополитическим новостями из горячек точек – Украины и Ближнего Востока – но и к действиям главного регулятора планеты в сырьевой сфере, ОПЕК+.
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