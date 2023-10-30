Пашинян наконец понял во что он вляпался. Армения превращается в остров, отрезанный от снабжения. Придет ли Россия на помощь?

Potap1956Жить нужно так, чтоб даже чёрт, видя тебя, бормотал: "Бля, опять он!" Вряд ли думал премьер Армении Никол Пашинян, чем закончатся его антироссийские выкрутасы и отказ от сотрудничества с Россией.
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