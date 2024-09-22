Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Более 300 тысяч человек поддержали инициативу ЛДПР против перевоза семей мигрантами

Более 300 тысяч человек поддержали инициативу ЛДПР против перевоза семей мигрантами

ЛДПР запустила интернет-ресурс stopmigrant.ldpr.ru, где гражданам предлагается выразить свое мнение и поддержать инициативу фракции о запрете иностранным работникам, трудящимся на основании контракта или патента, ввозить свои семьи в Россию.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Эта ГосДура ДОЛЖНА ПОНИМАТЬ - ВОПРОС СТОИТ  &quot;или&quot; &quot;ИЛИ&quot;... ИЛИ ОНИ - ИЛИ МИГРАНТСКИЕ БАБЫ И ВЫЕБКИ! ВОН ВСЕХ!
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