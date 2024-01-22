Обращение к бизнес-омбудсмену Алтайского края помогло заявителю заключить договор на оказание услуг по программе производственного контроля

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае в октябре 2023 года поступило обращение директора Общества по вопросу отказа филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» занимающего доминирующее положение на рынке, в заключении договора на оказание услуг по программе производственного контроля (лабораторно-инструментальные измерения, исследования в рамках проведения производственного контроля).