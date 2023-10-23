Артюхов отправит москвичей в интерактивное путешествие по ЯНАО. Фото

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинспектировал подготовку ямальского стенда на ВДНХ в Москве. На выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября, москвичи и гости столицы смогут совершить интерактивное путешествие на Ямал и ознакомиться с достижениями региона за последние 20 лет, сообщает пресс-служба окружного правительства.