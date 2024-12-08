Осинькин об 1:3 с «Ростовом»: «Не могу ругать ребят, «Крылья» выплеснули много эмоций. Все 18 игр были очень эмоциональные. Много внутреннего напряжения» 

«Ростов» и в первом тайме немного доминировал, наши шансы были в быстрых атаках. Мы создавали микроэпизоды, близкие к голевым, но пропущенный гол… По мне, на блоке было очень похоже на то, что ВАР повнимательнее должен был смотреть этот момент, но у нас с ВАР никак не получается.