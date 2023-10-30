В Алтайском крае может вырасти цена на бытовую химию

Основные поставщики сообщили о повышении цен осенью и собираются еще раз поднять их в первом квартале следующего года Новый виток инфляции ожидается в торговле косметикой и бытовой химией в Алтайском крае.
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