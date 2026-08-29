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What To Watch This Week: 40+ Premieres, Finales, And More

What To Watch This Week: 40+ Premieres, Finales, And More

TVLine offers a look at the week ahead: A handy roundup of new TV premieres and finales to help you plan your viewing for August 30-September 5.

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