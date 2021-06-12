Любовь и влюбленность - в чем разница?

Элина МорозоваПолитикаЛюбовь и влюбленность - в чем разница? Любовь и влюбленность. Для многих людей эти слова - полные синонимы, они не видят никакой разницы между ними.Вернуться к статье133НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyСекс и репродукция - это две большие разницы Увы, но в массовом сознании как-то "слепились" два совершенно разных феномена, для описания которых можно использовать одно слово, а именно "секс". Из-за возникает очень много путаницы. поэтому нужно расставить точки над "і". Понятие "репродукция" в смысле, который "опасно" и критически близок к смыслу понятия "секс" - это процесс воспроизводства жизни, процесс выживания во времени, деторождение, который фрагментарно, в самом начале включает в себя половое соитие (сношение), которое приводит к зачатию. А дальше репродукция - это и вынашивание плода, и роды, и кормление, и уход за беспомощным ребенком, и воспитание его и так далее и тому подобное. В общем репродукция - это все, что делают родители до достижения ребенком психологической и социальной зрелости. Репродукцией, в смысле близком к сексу, люди, как правило, занимаются предельно редко. Сейчас трое детей - это максимум. Т.е. всего три раза, если не учитывать аборты, выкидыши, неудачные попытки забеременеть и прочее, эта пара занималась репродукцией. Всего три, Карл! Секс - это, как правило, противоположность репродукции, так как в 99,99% случаев, люди, которые занимаются сексом, не хотят, чтобы произошло зачатие. И сексом занимаются много раз, в среднем раз в неделю. А кто-то и три-пять раз на день. Это уж точно не репродукция. Репродукция - это, по крайней мере в момент соития, биология. Биологическая программа. для которой критически нужны мужчина и женщина. Но функции у них явно разные. Мужчина дает женщине сперму, а она потом несет всю тяжесть последствий. Кстати, материнский инстинкт - это программа, созданная природой для успешной репродукции уже когда женщина беременна, когда родила, выкармливает и так далее. Мужчина в этот момент биологически не нужен. Он нужен только социально. А секс - в тот же самый момент - это не биология, а культура. Мы получаем удовольствие от секса. В этом его главный смысл. И в сексе не важно, есть ли партнер вообще, так как самой массовой формой получения сексуального удовольствия есть самоудовлетворение. В сексе не важно куда попадет сперма. В сексе не важно, с однополым или разнополым партнером происходит контакт. И так далее и тому подобное. Секс, скорее всего, придумали ещё те обезьянки, наши предки, у которых начал формироваться интеллект. Из того же корня сформировались и сохранились до нашего дня шимпанзе бонобо. И секс - это одно из самых первых культурных изобретений. Прорыв. Потому что интеллект начал перегружать нервную систему. Нужен был способ "перезагрузки". По типу перезагрузки зависающего компьютера. А репродукция возникла одновременно с жизнью. Сначала на уровне ДНК, потом клеток и отдельных организмов. А еще секс снизил уровеннь внутригрупповой агрессии, что тоже способствовало выживанию интеллектуальных, но не агрессивных особей. Так что секс порождал интеллект. Так что давайте понимать, что секс и деторождение, репродукция - это только в одной "точке" общие, но в других разные и даже прямо противоположные феномены и понятия.ирина Северова северова (гуляева)В сексе , вообще не важно , где сперма. А лучше , чтобы ее вообще не было.NatalyСейчас принято считать, что одним из признаков настоящей любви является близость между партнерами: влюбленными, любовниками, супругами. Правда, по поводу того, о какой собственно близости идет речь, как правило, говорят довольно расплывчато и многомерно. При этом четкие определения, как правило, подменяют разнообразными и туманными прилагательными к слову "близость": духовная, душевная, психологическая, эмоциональная. Периодически так же встречается выражение "жить душа в душу". Любопытно, что физическую, сексуальную близость, как правило, упоминают в самую последнюю очередь. Наверное потому, что хотят разграничить в этом вопросе секс и любовь. Более или менее вразумительное определение понятия "эмоциональная близость" я нашла в одной научной статье. Вот оно. Эмоциональная близость - это психологический контакт и взаимная открытость, условиями которых считаются взаимное доверие, принятие, понимание, сочувствие и готовность к оказанию эмоциональной поддержки Скажу сразу, мне оно нравится, но есть одно "но": это определение очень подходит для описания эмоциональной близости в таких близких отношениях, как дружба. А вот подходит ли оно для романтических отношений, где, кроме эмоциональной близости, как правило, присутствует ещё и сексуальная близость - это еще большой вопрос. Моя аргументация. Настоящая мужская и женская дружба подразумевает взаимную открытость, основанную на доверии, принятии, понимании, сочувствии и готовности поддержать друга (подругу). Настоящая дружба встречается, хотя и довольно редко, между мужчиной и женщиной. Но, все-таки, настоящая дружба - это преимущественно отношения между однополыми людьми. Настоящая дружба подразумевает эмоциональную близость, но плохо совмещается с сексуальной близостью, особенно с той, которая может привести к деторождению. Дело в том, что зачатие и рождение совместного ребенка переводит отношения партнеров на принципиально новый уровень. Родители общего ребенка - это пожизненные и принципиально принудительные отношения. Дружба может быть пожизненной, но она именно тем и хороша, что она сохраняется не принудительно, а по взаимному совместному желанию. Мне, естественно возразят, что дружба может привести к сексу. Да, может, но, позвольте не согласиться до конца. И вот почему: в момент появления сексуального влечения и, тем более, секса, дружба превращается в что-то другое. Тоже хорошее, и во многом похожее на дружбу, но, все-таки, в другое чувство. К сожалению, для этого другого чувства пока что нет общепринятого названия. И, кстати, так всегда происходит, когда явление - это скорее исключение, чем правило. По моему личному мнению, это новое чувство точнее и правильнее будет называть половой, сексуальной любовью, которая возникла на основе дружбы, но перестала быть дружбой! Секс все меняет. И именно поэтому друзья чаще всего воздерживаются от секса друг с другом. А преобладание однополой дружбы и неоднозначное отношение к однополому сексу в какой-то мере предохраняет от массового превращения дружбы в любовь. Есть ещё аргументы. Настоящая дружба очень уважается, одобряется в социуме. "Дружба" совмещенная с сексом, вызывает сложные чувства в обществе, особенно однополая. Но главное не только в отношении общества. А в том, что дружба в принципе "полигамна": друзей у каждого из нас может быть несколько. И это, как правило, не вызывает проблем. Друзья довольно часто хорошо уживаются друг с другом. Дружба с кем-то может даже сблизить его друзей. Конкуренция и ревность в дружеских отношениях тоже возможна, но она ведь тоже выводит эти отношения за рамки и даже само определение дружбы. А любовь с сексом, супружеством и, особенно, с деторождением - принципиально "моногамна". Коллективное материнство - абсурд, коллективное отцовство - абстракция. Всегда есть конкретные мама и папа.NatalyКогда мы слышим слова "я тебя люблю", у нас, к сожалению, возникают сложности с интерпретацией. Дело в том, что разные люди вкладывают разный смысл в эти слова. Большинство людей склонно подставлять свой собственный смысл и это, как правило, приводит к ошибке. Последствия такой ошибки могут быть самые разные, но, увы, чаще всего они негативные. Я легко и сильно сексуально возбуждаюсь на тебя и (или) рядом с тобой. Этот вариант нужно правильно понимать. С одной стороны он является важнейшим компонентом половой любви и без него она будет ущербной. Но с другой стороны, наличие только одного сексуального влечения гарантирует только сексуальное сближение. А все остальное под вопросом. Т.е. если нет ничего, кроме сексуального влеченния, то не стоит особо расчитывать на верность, романтику, брак и т.п. любовные "плюшки" и "бонусы". В общем, при этом варианте гарантирован только яркий секс без обязательств. Тоже ценнно, но... Ты соотвествуешь моему образу идеального любовного или брачного партнера. Мне кажется, что ты мой Герой (суженая, суженный, любимая и т.п.). В принципе этот вариант в определенном смысле очень похож на первый и его можно было сформулировать ещё и так: я легко и сильно романтически возбуждаюсь на тебя и (или) рядом с тобой. При таком варианте слова "я тебя люблю" можно расценивать как высказанное вслух желание жениться (выйти замуж) и прожить вместе всю жизнь "в любви и согласии". Но, так как соответствие образу идеального партнера - это ещё тот гемморой, то не сильно обольщайтесь. Во-первых, в вас могут в конце концов разочароваться. Во-вторых, вас могут усиленно вгонять в рамки своего образа идеального партнера. А "образ идеального партнера" - это еще то "прокрустово ложе". И, кстати, когда вам в этом "ложе" что-то "отрежут" или что-то "растянут", то не факт, что то, что останется в результате от вас, действительно смогут потом любить. Довольно часто к "идеальной жене" или к "идеальному мужу" пропадает сексуальное влечение. И для полного счастья многие ищут себе ещё и "идеального любовника" (любовницу). Да и вообще, образ - это объект воображаемый и отношения с ним довольно специфичны. И они не имеют прямого отношения к взаимодействию с реальным человеком. Но об этом нужно говорить отдельно. Мне кажется, что я чувствую родство наших душ. Я лично склонна воспринимать это чувство как артефакт, т.е. искусственно созданный объект. Он создается людьми у которых есть такая врожденная потребность. Но, увы, это фикция. Мне комфортно и хорошо рядом с тобой и я хочу, чтобы так было подольше (всегда). Чаще всего, это состояние комфорта возникает из-за от того, что партнер правильно, с нашей точки зрения, ведет себя по отношению к нам. Т.е. в женском варианте - он красиво ухаживает, заботится, дарит подарки и прочее. От этого женщине приятно и ей это хочется продолжать. Так как люди чаще всего хотят любить и быть любимыми, то они сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, их в ответ не обязательно полюбят, хотя они втайне на это всегда надеются. Во-вторых, если в ответ тоже полюбили, то не факт, что правильное любовное поведение данных конкретных мужчины и женщины хорошо совпадает.Василиса ОдинТы такие правильные вещи пишешь, почему их никто не говорит юным? Им приходится все постигать на собственных синяках и шишках. Что за книгу ты цитируешь? Надо ее всем порекомендовать для тщательного изучения.Денис ЛЗначит кого тайно хочешь ты, он не хочет тебя? )))Денис ЛЭто какой же любовь и жена должны быть если на вредные привычки подсаживаются в отношениях?!Элина МорозоваПодсаживаются там, где одна влюбленность. Сексуальная и эмоциональная связь уходят с понижением уровня гормонов. И на замену приходят вредные пороки... А вот там где есть интеллектуальная и духовная связь , гормоны не влияют...Денис ЛПары десятилетиями живут вместе, у них влюблённость?Элина МорозоваНет. Психологичкская сровместимость и привычка.Natalyсейчас у молодых женщин самая актуальная тема, как в песне :- " Я тебя люблю, но замуж не пойду)))))Бытует миф, что женщина обязательно должна выйти замуж. В обществе, которое на 95% состоит из людей с эмоциональными травмами, многие считают, что замужество - главная женская потребность. Полагаясь на свои ограничивающие убеждения, эти самые люди с травмами делают 2 умозаключения: первое - все женщины хотят замуж, второе - если женщина не хочет замуж, значит, с ней что-то не так, или она лжёт. Эта мифология, давящая на сознание, имеет пагубные последствия. Самая распространённая женская боль возникает, когда женщина в зрелом возрасте оказывается не замужем и попадает под прессинг окружения. “Тебе уже 30, часики тикают, а ты ещё без штампа в паспорте. Мать уже все глаза выплакала. Отец места себе не находит. Бабушка боится умереть, не дождавшись правнуков”. Что делать бедной-несчастной женщине, которая хочет всем угодить и быть для всех хорошей? Принести себя в жертву и выйти замуж, чтобы родственники были счастливы! И конечно, жених находится такой, чтобы маме с папой нравился. Только жизни с этом “счастьем” - никакой, одно разочарование, слёзы, обиды и отчаяние. важно объяснить родителям, если вы совершенно не хотите замуж Замужество - это личное дело женщины Самое первое, что важно донести до родственников, которые пытаются вами манипулировать, это существование ваших личных психологических границ. Взрослая женщина, здоровая на голову, не может жить для папы с мамой, тем более - для бабушки. Она не может использовать свою жизнь и жизнь мужчины, чтобы исполнять чьи-то желания.Элина МорозоваГлавное не сожительствовать. А замуж-не замуж , дело второстепенное.Борис ШумиловДа давно это известно. Но человек привыкши, все познавать на собственных ошибках.))Комментировать
Свежие комментарии